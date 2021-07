Castorani: "Fino a un paio di anni fa ero in Serie D, ora l'Ascoli ha puntato su di me"

Fresco di cambio di casacca, ma soprattutto fresco di approdo in Serie B. Il neo acquisto dell'Ascoli Manuele Castorani ha parlato ai canali ufficiali del club: “Ho sensazioni positive, sono molto contento di approdare in Serie B. Se fino a un paio di anni fa ero in D e ora in cadetteria posso essere orgoglioso del percorso che sto facendo. Mi dà fiducia il fatto che l’Ascoli abbia puntato su di me, sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, spero di ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Il giocatore spiega poi le sue caratteristiche: "Il ruolo naturale è quello di mezzala, ma sono predisposto a fare la fase offensiva, quella difensiva e quella di interdizione per il recupero palla, sono al servizio della squadra in base alle esigenze”.

La nota conclusiva è al prossimo torneo cadetto: "Sarà un campionato molto competitivo, forse ancor più rispetto agli altri anni, ci sono tante squadre blasonate che lottano per lo stesso obiettivo. Mi piacerebbe replicare all’Ascoli quello che ho fatto alla Virtus Francavilla, cercherò di abituarmi prima possibile al salto di categoria, so che non sarà semplice ma ce la metterò tutta. Non conosco nessun compagno di squadra, lo scorso anno ho affrontato D’Orazio da avversario. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del Mister”.