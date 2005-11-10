Catanzaro, Iemmello dopo il pari col Verona: "Un punto pesante, spero sia un nuovo inizio"

Il pareggio conquistato dal Catanzaro sul campo del Verona può rappresentare un punto da cui ripartire. Ne è convinto Pietro Iemmello, che in conferenza stampa ha analizzato la prestazione dei giallorossi dopo una settimana complicata. "La squadra ha reagito bene agli attacchi del Verona. Nonostante la settimana, un po' pesantuccia, penso che la squadra abbia reagito bene, nella maniera giusta. Dobbiamo fare di più, potevamo avere quella voglia di provare a vincere, ma è un punto guadagnato e pesante. Ci portiamo dietro la negatività, la pesantezza di questa settimana", le sue parole riprese da USCatanzaroCalcioNews.it.

Iemmello: "I problemi ci sono, ma non sono di gruppo"

Il capitano ha voluto fare chiarezza anche sullo spogliatoio: "Ci siamo parlati tanto, abbiamo cercato di fare gruppo e di fare le cose più semplici possibile. Oggi credo che si sia visto nell'atteggiamento di non voler prendere gol, di quello che abbiamo fatto e parlato si è visto". Iemmello ha poi aggiunto: "Quello che siamo stati continuiamo a dimostrarlo, ogni anno. I problemi ci sono ma non sono di gruppo, sul campo potevamo fare di più. Il resto sono chiacchiere da bar, le lasciamo lì dove sono".

Iemmello spera nella svolta: "Che questo punto rappresenti un nuovo inizio"

Dopo la precedente prestazione contro il Mantova, Iemmello si tiene stretta soprattutto la reazione mostrata al Bentegodi: "È stata una partita di carattere anche perché venivamo da una partita brutta, onestamente. Ci portiamo a casa il carattere e l'atteggiamento". Poi l'auspicio per il prosieguo della stagione: "La svolta? Lo diciamo sempre, anche dopo la Carrarese, speriamo che sia così. Dobbiamo solamente star concentrati e tenere l'atteggiamento di oggi perché c'è sicuramente tanto da migliorare, ma spero davvero che questo punto rappresenti un nuovo inizio per noi".