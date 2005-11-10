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Catanzaro, Iemmello: "Guardiamo in faccia la realtà. Noi responsabili, io per primo"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:19Serie B
09.11.2026 17:19Serie B
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Il capitano giallorosso parla della crisi del Catanzaro, ultimo in Serie B, facendo mea culpa e chiedendo ai compagni di mettere in campo quello che finora è mancato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

“Quando ci si trova in una situazione del genere si sentono tante campane, il Catanzaro e la città devono guardare in faccia la realtà”. Il centravanti e capitano giallorosso Pietro Iemmello ha parlato nel corso della trasmissione 11 in Campo dell’ultimo posto della squadra calabrese in campionato dopo undici giornate: “Siamo ultimi e in grande difficoltà. Non dobbiamo nasconderci dietro le difficoltà. Il nuovo mister ha trovato una squadra giù di morale e sta cercando piano piano di mettere in pratica qualche sua idea”.

Su come risalire la china

Iemmello poi si sofferma su come la squadra possa uscire dalla crisi in cui è precipitato: “Come squadra dobbiamo stare dietro il mister, è l’unica strada è lavorare insieme per invertire questo trend. - prosegue il capitano come riporta Passionecatanzaro.it - Noi giocatori dobbiamo andare oltre quello che ci sta mancando perché alla fine siamo noi a scendere in campo”.

Il mea culpa di Iemmello

Infine il capitano si prende le sue responsabilità: “I responsabili siamo noi giocatori e io per primo. Ci siamo sempre allenati bene, ma non abbiamo tanto tempo e dobbiamo capire subito cosa vuole il mister. Abbiamo tutte le carte in regola per rimetterci in carreggiata”.

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