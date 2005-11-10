Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci

Pietro Iemmello continuerà a vestire la maglia del Catanzaro fino al 30 giugno 2028. Il capitano giallorosso ha già firmato il prolungamento del contratto, ma per il momento non è previsto alcun annuncio ufficiale. La società ha scelto di rimandare la comunicazione, considerando il momento delicato che sta attraversando la squadra e preferendo evitare celebrazioni in una fase in cui l'attenzione è rivolta al campo.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità per il Catanzaro, che conferma così il proprio capitano e uno dei suoi punti di riferimento. Adesso, però, la priorità è ritrovare risultati e fiducia. La volontà è quella di ripartire tutti insieme, facendo leva sulla leadership di Iemmello e sulla compattezza del gruppo per superare le difficoltà del momento.