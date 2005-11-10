Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero

Il Catanzaro cerca di sfruttare la sosta per ritrovare equilibrio e ripartire dopo un avvio di stagione decisamente complicato. I soli sei punti conquistati nelle prime undici giornate di Serie B hanno relegato i giallorossi all'ultimo posto in classifica, rendendo necessario un cambio di passo. Il nuovo tecnico Mignani avrà a disposizione questi giorni per lavorare sulle proprie idee di gioco e provare a dare una nuova identità alla squadra.

Intanto, però, arrivano da monitorare anche le condizioni di alcuni giocatori. Come riportato da La Gazzetta del Sud nell'ultima seduta di allenamento non erano presenti Pietro Iemmello e Simone Pafundi. Entrambi hanno usufruito di un permesso giustificato, essendo alle prese con sintomi influenzali. Al momento, dunque, non si tratta di infortuni, ma sarà da valutare il loro recupero in vista della ripresa del campionato.