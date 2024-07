Ufficiale Catanzaro, innesto sulla corsia mancina di difesa: dalla Juve arriva Turicchia

vedi letture

Rinforzo per la corsia mancina del Catanzaro di mister Caserta in vista della prossima stagione. Come si legge sul sito della Lega B, nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il club calabrese ha infatti prelevato a titolo temporaneo il terzino Riccardo Turicchia dalla Juventus Nex Gen.

Arriva dunque in casa calabrese uno degli esterni che l’allenatore Fabio Caserta aveva detto di aspettare questa mattina - “Qualche difficoltà c’è stata, perché siamo partiti con una settimana di ritardo. Dobbiamo ancora prendere due esterni d’attacco e di difesa” - in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Questo il comunicato del club bianconero in proposito:

"Dopo aver collezionato 59 presenze con la Juventus Next Gen, Riccardo Turicchia è pronto per un’avventura lontano dal Club bianconero: è ufficiale infatti il prestito fino al 30 giugno 2025 al Catanzaro, con il quale giocherà la stagione appena cominciata in Serie B.

Dal 2018 alla Juventus, nelle ultime due stagioni l’esterno classe 2003 è stato in pianta stabile parte integrante della Next Gen - con cui ha realizzato anche due reti -, dopo aver esordito tra i professionisti nell’ottobre del 2021 e aver percorso parte della trafila del settore giovanile bianconero.

Adesso per Turicchia è pronta l’avventura al Catanzaro: in bocca al lupo Riccardo".