Ufficiale Catanzaro, concluso il prestito di Turicchia: il difensore torna alla Juventus NG

US Catanzaro 1929 comunica che il difensore Riccardo Turicchia ha concluso la sua esperienza in giallorosso, facendo rientro alla Juve Next Generation da dove era arrivato in prestito questa estate. Al calciatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso.