Catanzaro-Virtus Entella 3-2, le pagelle: sugli scudi Pontisso e D'Alessandro, male Benali

Risultato finale: Catanzaro-Virtus Entella 3-2

CATANZARO

Pigliacelli 6- Incolpevole sulle due reti della Virtus Entella di Franzoni su rigore e Bariti. Sbroglia al meglio l’ordinaria amministrazione, nel finale si fa trovare pronto sul destro velenoso di Karic.

Cassandro 6.5- Soffre in apertura di partita la vivacità dei biancocelesti. Ha del lavoro da sbrigare nella sua zona di competenza. Con il passar del tempo prende le misure dando il suo apporto alla fase offensiva, firmando il pareggio con un bel colpo di testa. Sul 3-2 fallisce la possibilità di chiudere la gara fallendo il tap-in che si stampa sulla traversa

Antonini 5.5- Viene punita la sua trattenuta su Marconi in avvio di partita, ormai i difensori devono prestare attenzione alle palle inattive perché con il Var ogni contatto viene sanzionato. Soffre quando gli avversari vanno in profondità. Dal 46’ Bettella 6.5- Entra con lo spirito giusto prendendo subito le misure agli attaccanti avversari, anticipandoli in maniera sistematica dando sicurezza al reparto.

Brighenti 6- Anche lui fatica non poco nelle prime battute del match, l’asse Parodi-Bariti gli crea qualche grattacapo. Esce alla distanza portando a casa una prestazione tutto sommato positiva, ingenuo il cartellino giallo che gli farà saltare la trasferta di Modena.

Favasuli 6.5 - Alterna buona cose a delle disattenzioni in fase di non possesso. Non sempre preciso nelle giocate nella metà campo avversaria ma ha il merito di guadagnarsi il rigore.

Petriccione 6.5- Passano molti palloni dalla sua zona di competenza, quando comincia a carburare insieme al compagno di reparto Pontisso ne beneficia il centrocampo giallorosso. Si spende molto anche in fase di non possesso Dal 81’ Alesi Sv

Pontisso 7.5- La sua penetrazione al 20’ scuote i compagni, da quel momento il Catanzaro entra in partita. Trasforma in maniera impeccabile il rigore del momentaneo 2-2, nella metà campo biancoceleste è un fattore. Dal 68’ Buglio 6- Quando entra in campo non c’è da pensare solo alla fase difensiva ma anche recuperare palloni, prendere qualche punizione e spezzare il ritmo altrui, operazione riuscita.

Rispoli 6- Lavoro oscuro nelle due fasi fondamentale per i compagni. Fatica in avvio poi riesce a prendere le misure ai dirimpettai avversari

D’Alessandro 7.5- Decisivo con due assist al bacio per Cassandro e Iemmello. Mette al servizio della squadra la sua capacità di saltare l’uomo mettendo in mostra piedi buoni e grande visione di gioco. Dal 68’ Frosinini 6- Utile nel dare copertura ai giallorossi quando l’Entella compie il suo massimo sforzo per pareggiare.

Cissè 6.5- Ci vuole un grande intervento di Colombi per intercettare un suo tiro a giro sullo 0-1. Sempre una spina nel fianco della difesa avversaria percorrendo una quantità incommensurabile di chilometri.

Iemmello 6.5-Mette lo zampino sulla vittoria siglando la rete della vittoria. Raccoglie da par suo il cross di D’Alessandro vincendo il duello nelle alte sfere con Marconi. Dal 74’ Pittarello 6- Molto utile alla causa nei 20 minuti complessivi in cui viene schierato.

Alberto Aquilani 6- Partenza falsa anche questa sera dopo quella contro il Pescara, stavolta la reazione porta tre punti preziosi. Se dalla cintola in su la squadra gioca bene e diverte in fase di non possesso c'è da trovare equilibri.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 5.5- Salva su Cissè in apertura volando sulla sua sinistra. Incolpevole sui due gol subiti nel primo tempo. Non è reattivo sul colpo di testa di Iemmello che regala la vittoria ai giallorossi e poco dopo respinge corto un tiro di Favasuli graziato da Cassandro

Parodi 6- Il migliore del pacchetto arretrato biancoceleste, lotta da par suo percorrendo come sempre molti chilometri. L’Anima della squadra di Chiappella, come spesso accade l’ultimo ad arrendersi.

Moretti 5.5- Ha il gravoso compito di dover sostituire Tiritiello. Prova ad arginare gli assalti dei padroni di casa, Cissè spesso lo mette in difficoltà mettendo sul piatto della bilancia una maggiore radidità. Dal 64’ Portanova 6- Prestazione attenta senza troppe sbavature, partecipa al forcing finale.

Marconi: 5.5- Parte bene procurandosi il rigore del momentaneo 1-0. Per il resto della gara riesce ad arginare abbastanza bene Iemmello. Sul 3-2 però perde il duello aereo con il bomber dei calabresi: episodio decisivo.

Bariti 6- Il voto è la media tra lo straordinario apporto offensivo condito da un gol straordinario alle difficoltà in fase di non possesso su D’Alessandro mattatore della serata.

Della Vecchia: 5- Si limita prevalentemente al compitino. Incide poco in fase offensiva faticando ad assorbire gli inserimenti avversari. Dal 80’ Fumagalli Sv

Benali 4.5- Molto impreciso nel fraseggio; un suo errore in area procura il rigore del momentaneo 2-2 alla fine del primo tempo franando su Favasuli. Graziato nella ripresa, un suo intervento poteva meritare il rosso.

Franzoni 6- Trasforma il rigore del momentaneo 1-0 spiazzando Pignacelli. Fra i più ispirati nei primi venti minuti poi deve abbassare il suo baricentro. Dal 46’ Karic 6- Fra i più incisivi nel forcing finale, un suo tiro viene respinto da Pignacelli

Di Mario 5-5- Ingaggia un duello rusticano con Favasuli, a tratti riesce a vincerlo in altri frangenti meno. Qualche errore tecnico di troppo quando si trattava di costruire

Guiu Vilanova 6- Ingaggia duelli rusticani con i difensori del Catanzaro sfiorando la rete nel primo tempo. Corre molto provando a dare profondità alla manovra offensiva, esce stremato .Dal 80’ Ankeye 5- Letteralmente impalpabile nel quarto d'ora in cui viene impiegato

Russo 4.5- Vince il ballottaggio con Fumagalli ma non incide praticamente mai. Sovrastato dai difensori del Catanzaro, riesce poco anche il lavoro di sponda per i compagni. Dal 64' Debenedetti Fatica ad incidere spesso francobollato dai difensori giallorossi, non basta la buona volontà-

Andrea Chiappella 6- Si vede la sua idea di gioco, piace l'approccio e la preparazione della partita fondata sul pressing alto e buone trame. Alla lunga pesano le assenze in difesa e qualche incertezza di troppo

