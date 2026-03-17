Cesena, a Mantova inizia l'avventura di Cole. Che però potrebbe essere in tribuna: il motivo

Al Martelli in occasione della sfida di questa sera fra Mantova e Cesena molti occhi saranno puntati su Ashley Cole, ex stella di Chelsea, Arsenal e Inghilterra, che sarà all’esordio alla guida dei romagnoli. Ancora non si sa se l’inglese si accomoderà in panchina o in tribuna visto che solo in mattinata saprà se potrà guidare la sua nuova squadra dal campo. Nonostante sia provvisto di regolare patentino infatti Cole non ha ancora ricevuto il via libera della Federcalcio. Qualora non dovesse arrivare il via libera in panchina andrà il suo collaboratore tecnico Paolo Stringara che non ha problemi di sorta vista la sua lunga carriera.

Comunque vada per Cole sarà la prima volta da allenatore capo dopo un lungo apprendistato da vice sia nei club, Everton, Birmigham City e Chelsea sotto le gestioni di Frank Lampard e Wayne Rooney, e poi nello staff della Football Association in particolare con l’Under 21 dell’Inghilterra. Il classe ‘80 proverà dunque a mettersi in mostra in un campionato che non conosce e in un paese, l’Italia, che ha brevemente sfiorato con la Roma (16 presenze dal 2014 al 2016).