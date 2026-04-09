Cesena, Berti fa gola anche in Serie A: c'è l'offerta del Cagliari per il centrocampista
Il Cesena resta concentrato sull’obiettivo playoff, rimandando ogni discorso legato al mercato. Intanto però diversi elementi della rosa stanno attirando l’interesse di altri club, tra cui Tommaso Berti.
Il centrocampista classe 2004 sta confermando anche in questa stagione tutte le sue qualità in mezzo al campo, come dimostrano i numeri: quattro gol e sette assist in trentatré presenze. Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto da finire nel mirino del Cagliari.
Secondo quanto riportato da tuttocesena.it, il club sardo avrebbe già presentato un’offerta da due milioni di euro per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, ormai stabilmente nel giro dell’Under 21. Una cifra che però non soddisfa il Cesena, che per lasciarlo partire chiede almeno tre milioni.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.