Cesena, Cole e il giorno libero: "Riposo importante quanto l'allenamento. Ma qui non siete abituati"

In casa Cesena ha creato curiosità la decisione del tecnico Ashley Cole di concedere un giorno di riposo in mezzo alla settimana alla squadra nonostante gli impegni di una settimana corta (si è giocato lunedì e si rigiocherà domani) per permettere ai giocatori di riposare ritenendo questo importante quanto un allenamento come spiegato dallo stesso tecnico inglese in conferenza stampa.

“So che in Italia non siete abituati, ma credo che sia importante dare una pausa ogni tanto. In campo lavoriamo duramente, con grande intensità e carichi che anche a detta del nostro prof D’Urbano sono superiori agli abituali. - spiega Cole come riporta il Corriere Romagna - Visto il grande sforzo che richiedo in allenamento serve anche il giusto riposo. L’atleta, che nel week-end è sempre fuori, ha bisogno anche di un giorno per restare con la propria famiglia, con i figli, per chi ha figli. Io l’ho proposto ai miei giocatori e loro non hanno avuto paura di questo cambiamento, lo hanno abbracciato”.