TMW Entella, Debenedetti: "Felice del risultato ma restiamo umili, non abbiamo fatto nulla"

Si sblocca Alessandro Debenedetti. L'attaccante dell'Entella ha realizzato il gol del vantaggio nel match contro la Sampdoria, poi vinto dagli uomini di Chiappella per 3-1. Una serata importante per il giocatore che finalmente si è sbloccato. Al termine del match l'attaccante ha poi parlato in zona mista: "Volevamo fare una grande partita - ha esordito il calciatore arrivato a Chiavari in estate in prestito dal Genoa c’era tanto pubblico e c'erano tutti gli stimoli giusti per fare bene. Sono davvero contento per il risultato e per essermi sbloccato in una partita così importante; lavoro tanto per la squadra e spero sempre che arrivi l’occasione giusta, cercando di essere il più lucido possibile in fase di realizzazione”.

La vittoria contro la Sampdoria rappresenta un’iniezione di fiducia per il gruppo?

"Questo successo ci dà fiducia. Vincere contro la Samp in casa è speciale, ma dobbiamo rimanere umili: non abbiamo ancora fatto nulla".

A chi dedichi il primo gol in B? E da giocatore di proprietà del Genoa, segnare alla Sampdoria è senza dubbio speciale?

"Dedico il gol alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina e anche questa sera qui allo stadio. Per il gol sono doppiamente contento, per me era una partita particolare".