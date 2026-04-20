Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"

In casa Cesena continua a esserci apprensione per le condizioni del portiere Jonathan Klinsmann dopo il duro scontro di gioco contro Filippo Ranocchia del Palermo che ha chiuso in anticipo la stagione dello statunitense. Fra oggi e domani il giocatore sarà trasferito in Germania, attualmente è in osservazione presso gli Ospedali Riuniti di Palermo, in un centro specializzato per ulteriori accertamenti che diranno quale sarà il percorso di recupero o se il portiere dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

Le parole dell’agente

Dalle colonne del Resto del Carlino arrivano anche le parole dell’agente dello statunitense Marco De Marchi che punta il dito contro il centrocampista del Palermo per un intervento che poteva causare problemi ancora maggiori: “Un intervento pericolosissimo, sconsiderato quello di Ranocchia. Non si va in scivolata sul portiere in uscita bassa. Un intervento incomprensibile all’ultimo minuto della partita con il Palermo che aveva già la vittoria in tasca, sopra di 2 gol. Ora a caldo è dura commentare, c’è preoccupazione. La strada per venirne fuori sarà lunga”.

Il comunicato

"Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica".