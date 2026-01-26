Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e agente Marco De Marchi.

Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli?
"E' una Juve che fa paura, è diventata solida, compatta, i giocatori hanno acquisito la consapevolezza nei propri mezzi, bravo Spalletti a mettere le cose al loro posto. Giocano da squadra e con una mentalità che sta tornando. Ora potranno dire la loro".

Fosse arrivato prima Spalletti...
"Qualche esperienza negativa non cancella la storia di Spalletti. Ha avuto bisogno di capire la situazione, poi è tornato Bremer che dietro era imprescindibile, e ora tutti quanti stanno crescendo e acquisendo quella consapevolezza che serve. L'Inter ha dimostrato negli anni, nonostante scudetti persi per strada, di essere la più forte comunque".

Napoli, addio Scudetto?
"Sono quegli scontri diretti che, se li perdi così, sgretolano qualche certezza. Conte potrà dire la sua se tornano i titolari".

Come vede l'Inter?
"L'Inter ha giocatori in attacco che riescono a performare come i titolari. Ed è la differenza rispetto alle altre. Con questi ragazzi la dirigenza ha fatto un grande colpo".

Lazio, che ne pensa della situazione Romagnoli?
"Difficile capire, ma da fuori non so. Ci capisco poco. Sembrava che ormai fosse fatto l'addio...Sono situazioni strane, la Lazio non ha potuto fare mercato ed è stato un handicap importante, poi ci sono state altre situazioni strane. Deve essere successo qualcosa all'interno, perchè sembrava che il difensore fosse ormai via". 

