Virtus Verona, De Marchi: "Mi rivedo in Gyokeres e mi piaceva Ibra. Questi i miei gol più belli"

"Sicuramente quello di Trieste, poi anche la galoppata con l'Arzignano è stata carina. E anche il gol di tacco a Crema, che è stato un po' inaspettato, era quello della doppietta alla prima partita giocata da capitano". L'attaccante della Virtus Verona Michael De Marchi parla così dei suoi tre gol più belli messi a segno nella passata stagione nel corso della puntata di Zona Virtus, il podcast del club veneto.

Il calciatore, come riporta Tuttoc.com, parla anche di due grandi centravanti, uno del presente e uno del passato, come Viktor Gyökeres dell'Arsenal e Zlatan Ibrahimovic "Mi rivedo un po' nello svedese, è un attaccante top, l'anno scorso ha fatto una marea di gol. - prosegue De Marchi - A chi mi ispiro? Non ho un vero e proprio modello, quando ero più piccolo mi piaceva Ibrahimovic".