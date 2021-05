Chievo, a breve l'incontro con Aglietti: ma la fumata bianca per il futuro non è scontata

vedi letture

Con la società che potrebbe presto cambiare proprietà, in casa ChievoVerona restano da sciogliere tutte le varie riserve circa panchina e rosa, con un mercato in entrata che per il momento non potrà esser fatto: il club, come noto, ha necessità di vendere.

E a confermare ciò, nei giorni scorsi, il Ds Giorgio De Giorgis, che aveva anche positivamente parlato di mister Alfredo Aglietti. Al quale ora dovrà sottoporre una proposta tecnica, che il mister, come riferisce il quotidiano L'Arena, dovrà valutare attentamente: la fumata bianca, che un tempo sembrava solo una formalità, non è adesso così scontata.