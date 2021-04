Chievo, Aglietti: "Col Cittadella i punti varranno quasi il doppio". Convocati, torna Vaisanen

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti in conferenza stampa ha parlato dello scontro diretto in chiave play off contro il Cittadella di domani: “È stata una settimana corta visto che abbiamo giocato lunedì. Nei primi giorni abbiamo recuperato per poi preparare la gara di domani che sarà un’altra sfida affascinante e bella in chiave play off. Il morale è alto. Cittadella? È una squadra che ogni anno parte a fari spenti e te lo ritrovi sempre lì davanti. Da tanti anni ha lo stesso allenatore, un’identità ben precisa fatto di un gioco in verticale, idee ben chiare e grande intensità. Sono una squadra tignosa e ostica, sarà una battaglia sportiva dura perché questa sfida conta molto sia per noi sia per loro in ottica play off, ma spero che possa vincere il migliore senza eccessi di nervosismo. I punti domani pesano di più, quasi il doppio, perché siamo verso la fine del campionato e si tratta di uno scontro diretto. Si giocherà per vincere e raggiungere l’obiettivo, ma non va caricata troppo questa sfida che deve restare nei limiti della correttezza perché siamo professionisti. - conclude Aglietti parlando della squadra - Vaisanen è recuperato, ma purtroppo perdiamo Giaccherini per un problema muscolare che andrà valutate e vedremo quanto lo terrà fermo. Per il resto sono tutti a posto a parte un ragazzo che andrà valutato nella rifinitura. Qualche dubbio c’è, Renzetti prenderà il posto di Cotali squalificato e poi vedremo se mantenere lo stesso assetto dell’ultima gara”.

Sono 23 i giocatori convocati del tecnico per la sfida contro il Cittadella di domani:



Portieri: Seculin, Bragantini, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Renzetti, Vaisanen, Pavlev, Mogos, Gigliotti

Centrocampisti: Zuelli, Obi, Palmiero, Garritano, Viviani, Bertagnoli

Attaccanti: Fabbro, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Margiotta, De Luca, Ciciretti