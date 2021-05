Chievo, De Giorgis annuncia: "Sarà una sessione di vendita. Dobbiamo sistemare il bilancio"

vedi letture

Intervistato dal Corriere di Verona il direttore sportivo del ChievoVerona Giorgio De Giorgis ha parlato del futuro annunciando un deciso taglio alle spese per rimettere in pari il bilancio societario: “Da oggi riprendiamo l’attività e avremo modo di parlare con il mister e i giocatori. Bisogna confrontare le idee che abbiamo noi con quelle che hanno loro, ma sarà una sessione di vendita, mentre di acquisti non ne potremo parlare perché abbiamo bisogno di rimettere in pari i nostri bilanci. - continua De Giorgis - Qualche richiesta per Semper l’abbiamo avuta, in generale crediamo che ci saranno molti giocatori che potranno essere interessanti per altri club”.