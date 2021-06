ChievoVerona, non solo Giaccherini. Anche Renzetti potrebbe salutare a fine giugno

vedi letture

Oltre a Emanuele Giaccherini, che potrebbe tornare al Cesena o lasciare il calcio, anche un altro veterano in scadenza di contratto sarebbe in procinto di dire addio al ChievoVerona a fine giugno: si tratta del terzino Francesco Renzetti. Secondo quanto riferito da Larena.it il club veneto vorrebbe tenere il difensore proponendogli però un rinnovo con un taglio dell'ingaggio, vista la necessità di abbassare il tetto degli ingaggi, mentre il calciatore sarebbe alla caccia dell'ultimo contratto importante della sua carriera e potrebbe guardarsi in giro potendosi trasferire a costo zero a fine mese.