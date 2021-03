Cittadella, Iori sulla Salernitana: "Scontro diretto, portato a casa un punto e ottima prova"

A margine dello 0-0 contro la Salernitana, come riferisce trivenetogoal.it, ai microfoni di DAZN è intervenuto il capitano del Cittadella Manuel Iori: "Sapevamo che era una partita dura contro un avversario che ti fa giocare poco e che sfrutta le ripartenze e i calci piazzati. Era uno scontro diretto, portiamo a casa un punto sapendo di aver fatto un’ottima partita. Siamo stati bravi a interpretare il secondo tempo, un po’ meno il primo. Abbiamo cercato di tenere qualche pallone in più davanti, abbiamo messo qualche cross pericoloso. Sono una squadra fisica, peccato per un pizzico di sfortuna non essere riusciti a segnare. Adesso affronteremo la SPAL che ha cambiato allenatore e sarà un momento particolare. E’ stata costruita per vincere il campionato, dobbiamo rispettare l’avversario, ma non dobbiamo avere nessuna paura”.