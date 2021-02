Clotet al Brescia, carriera fra alti e bassi in giro per l'Europa. Cellino l'ha apprezzato al Leeds

Giovane, ma con tantissima esperienza alle spalle maturata in giro per l’Europa. Questo è Josep Clotet, il tecnico scelto da Massimo Cellino per il suo Brescia. Una carriera iniziata molto presto, dopo un’esperienza da calciatore non indimenticabile con l’Igualada, dal Cornellà prima di passare alle giovanili del prestigioso Espanyol dove allenò anche la squadra B. Nel 2010 la prima esperienza all’esterno e l’inizio di un percorso in Scandinavia: prima il ruolo di vice al Malmo in Svezia, poi la chiamata dell’Halmstad dove venne esonerato a metà stagione per gli scarsi risultati e quindi il ruolo di vice al Viking in Norvegia dove resta fino all’esonero del capo allenatore Age Hareide. Nel 2012 torna in Spagna per sedere sulla panchina del Malaga B dove dura un anno prima di partire alla volta dell’Inghilterra dove lega il suo nome a Garry Monk.

Con il tecnico inglese lavora prima allo Swansea e poi al Leeds, ed è lì che conosce e si fa apprezzare da Massimo Cellino, allora patron del club inglese. L’anno successivo, 2018, è la volta di riprovare l’esperienza da primo allenatore all’Oxford dove viene licenziato a metà stagione dopo aver collezionato 12 vittorie in 36 gare giocate. Nel marzo dello stesso anno torna a lavorare con Monk, questa volta al Birmingham City, subentrando al suo mentore – col quale rompe - quando questi viene esonerato nel giugno del 2019. Qui fa esordire la stellina Jude Bellingham che nell'estate 2020 passa al Borussia Dortmund per poi esordire giovanissimo in Nazionale. Un’avventura che fra alti e bassi (come due mesi con una sola vittoria conquistata, ma anche dieci gare senza sconfitte a inizio 2020) va avanti fino allo scorso luglio quando le parti si lasciano di comune accordo. Ora una nuova esperienza in Italia