Cosenza, accelerazione per Crecco. Si studia la formula del trasferimento col Pescara

Il Cosenza sembra aver deciso di puntare forte su Luca Crecco del Pescara per sostituire l'infortunato Bittante e dare al tecnico Occhiuzzi una valida alternativa sulla sinistra. In queste ore le parti stanno lavorando sulla formula del trasferimento visto che il calciatore scuola Lazio ha ancora un anno e mezzo di contratto con gli abruzzesi. Come riferisce Pescarasport24.it non dovrebbero però esserci problemi nel trovare un accordo definitivo con Crecco pronto a fare le valigie e continuare la sua stagione in Calabria.