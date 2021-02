Cosenza, Bahlouli su Occhiuzzi: "Fortunati ad averlo come mister, è il nostro grande cuore"

vedi letture

Ai microfoni di pianetaserieb.it ha parlato il duttile elemento offensivo del Cosenza Mohamed Bahlouli, classe 2000 tra i più propositivi dei lupi: "Il mio ruolo preferito è il numero 10. E’ la posizione in cui mi sento meglio e in cui credo che riesca a dimostrare nel migliore dei modi le mie qualità. Amo toccare la palla tra le linee, creare occasioni e, nel caso ci fosse la possibilità, tirare anche in porta. Abbiamo una buona squadra. Credo che ci manchi un po’ di equilibrio. Infatti, stiamo lavorando giorno dopo giorno per trovarlo. Anche perché, solo in questo modo, riusciremo a dare il meglio di noi".

Nota sul Roberto Occhiuzzi: "Siamo molto fortunati ad avere un uomo e un mister come lui. E’ il nostro grande cuore. Il valore aggiunto di questa strada è proprio il nostro grande cuore. Quando giochiamo, non molliamo mai. E, lo abbiamo dimostrato in più occasioni".