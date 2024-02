Ufficiale Pro Sesto, sulla trequarti arriva l'ex Sampdoria e Cosenza Bahlouli

È con una nota ufficiale che la Pro Sesto "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mohamed Bahlouli. Nato a Lione il 17 febbraio 2000, è un trequartista francese che vanta complessivamente più di 30 presenze in Serie B, 25 presenze nella massima serie Lituana e 2 presenze in Conference League.

Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Olimpique Lione, nel 2018 passa alla Sampdoria. Con la maglia della Primavera blucerchiata scende in campo 29 volte tra Campionato di Primavera 1 e Coppa Italia Primavera per poi passare, nella stagione 2019/20, in Serie B al Cosenza. Con la maglia rossoblu totalizza 34 presenze in due anni tra Campionato cadetto e Coppa Italia. Nel 2022 si trasferisce in Lituania al FK Kauno Zalgiris, squadra della città di Kaunas che milita nella A Lyga, la massima divisione del campionato lituano. Con la maglia dell’FK Kauno Zalgiris, Bahlouli scende in campo 25 volte tra Campionato, Coppa Nazionale e Conference League.

A Mohamed il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni!".