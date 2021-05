Cosenza, contestazione della tifoseria dopo la retrocessione: "Guarascio vattene"

Contestazione per le vie di Cosenza da parte dei tifosi dei Lupi calabresi nei confronti della proprietà di Eugenio Guarascio dopo la retrocessione in Serie C della squadra. “Guarascio Vattene” è stato il coro che si è alzato da parte dei tifosi più accesi, raccolto da Cosenza Channel, nel pomeriggio di oggi e inasprito dalle dichiarazioni dell’imprenditore Luca Di Donna, imprenditore interessato all’acquisto della società, circa il cambio di volontà di cedere le quote di maggioranza.