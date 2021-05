Cambio di proprietà del Cosenza, Di Donna: "Opzione bloccata in attesa di possibili ripescaggi"

vedi letture

Dopo la retrocessione in Serie C il Cosenza potrebbe cambiare proprietà. A succedere al presidente Eugenio Guarascio potrebbe essere l’imprenditore cosentino Luca Di Donna. Ospite delle pagine di Cosenza Channel il titolare della quattropuntozero ha delineato il quadro della situazione: “Da persone vicine a Guarascio - si legge - ci è stato riferito che lui ha mostrato disponibilità ad incontrarci. L’appuntamento era fissato per sabato, poi rinviato a martedì. Nelle ultime ore, invece, ci è stato detto dalle medesime persone che il presidente, al momento vuole soprassedere alla vendita. Questo perché è in attesa di eventuali risvolti su ripescaggi e riforme della Serie B o dei campionati”.