Cosenza, Occhiuzzi: "Gliozzi sta bene, si è allenato". I convocati per la Reggiana: 4 assenti

Sfida in terra emiliana per il Cosenza, che domani, in occasione della 30^ giornata del campionato di B, affronterà la Reggiana. Una sfida salvezza che però mister Roberto Occhiuzzi non vede come ultima spiaggia, come ha precisato nella conferenza stampa dove ha poi parlato della rosa: "Siamo pronti, sappiamo che dall’altro lato c’è una squadra agguerrita come la nostra e dobbiamo cercare di fare la gara per tutti i 90 minuti senza cali di concentrazione. Gliozzi sta molto bene, si è allenato già eri. Sueva sta facendo un percorso di crescita importante, sappiamo che non tradisce mai perché oltre a essere cosentino ha la spensieratezza del giovane”.

Ci saranno però quattro assenze, quelle degli infortunati Bittante, Ba, Schiavi e Mbakogu.

Di seguito l'elenco dei 23:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Antzoulas, Bouah, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Tiritiello, Vera

CENTROCAMPISTI: Bahlouli, Crecco, Gerbo, Kone, Petrucci, Sciuadone, Tremolada

ATTACCANTI: Carretta, Gliozzi, Sacko, Sueva, Trotta.