Cosenza, Occhiuzzi sulla corsa salvezza: "Con la Reggiana non è l'ultima spiaggia"

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato questa mattina in conferenza stampa prima della partenza per Reggio Emilia dove andrà in scena un delicato scontro diretto: “Con la Reggiana sarà uno scontro salvezza con tensioni molto elevate, bisognerà saper usare la testa, ragionare in certe situazioni e soffrire. Non voglio una prestazione contratta, ma voglio che si giochi tenendo conto dell’equilibrio in tutte le fasi di gioco. Ci giochiamo punti importanti in ogni partita da qui alla fine ed è necessario mettere da parte le ansie e concentrarci solo sul campo. Lo scorso anno abbiamo fatto un percorso importante, poi facemmo un punto in tre gare e sembrava tutto perduto, ma io ero forse l’unico a crederci. Contro la Reggiana quindi non è l’ultima chance perché ci sono diverse partite da giocare. Siamo pronti, sappiamo che dall’altro lato c’è una squadra agguerrita come la nostra e dobbiamo cercare di fare la gara per tutti i 90 minuti senza cali di concentrazione. - continua Occhiuzzi parlando della situazione della rosa – Gliozzi sta molto bene, si è allenato già eri. Sueva sta facendo un percorso di crescita importante, sappiamo che non tradisce mai perché oltre a essere cosentino ha la spensieratezza del giovane”.