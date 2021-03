Cosenza, Occhiuzzi: "Orgoglioso di questa squadra, l'ambiente ci sia vicino"

vedi letture

Un punto preziosissimo quello guadagnato da un Cosenza stoico all'Arechi contro la Salernitana nonostante l'inferiorità numerica del secondo tempo. Un risultato che, pur non cambiando la classifica dei rossoblù, certamente funge da iniezione di fiducia per gli uomini di Occhiuzzi che si sono battuti ad armi pari contro una delle prime squadre del torneo. A fine gara il tecnico dei calabresi ha fatto i complimenti ai suoi per la prestazione. Queste le sue parole raccolte da TuttoSalernitana.com: "Sicuramente prendiamo per buono questo punto, avendo giocato in dieci per tutto il secondo tempo contro una squadra che lotta per il vertice. E pensiamo già a martedì, c’è una gara importante da fare. Non parlo mai dei singoli, il ragazzo è andato spesso in tribuna, è arrivato all’ultimo a gennaio ma i complimenti li rivolgo al nostro direttore che ha sempre intuizioni importanti. Il ragazzo per noi comunque non è una sorpresa. La squadra c’è, ha ritrovato il gioco che è una cosa importante. Ho cercato di dare maggiore serenità alla squadra, che è quello che cercavano da me, forse ho trasmesso un po’ di tensione di recente. Adesso tutti insieme, tutto l’ambiente, dobbiamo pensare a questa rincorsa. Come qualcuno ha rimarcato la luce in fondo al tunnel è lontana, io voglio arrivare alla fine e vedere questa luce. Sono orgoglioso di questa rosa, devono stare sul pezzo e recuperare le forze per martedì, con questo entusiasmo nel cercare la palla. Ora più di prima dobbiamo puntare al gioco, alla cattiveria agonistica e all’unione, che questo gruppo si porta dietro e ci porterà lontano. L’ambiente Cosenza è forte quando si compatta, chiedo di starci vicino in queste ultime dieci gare. Non sono polemico e non lo sono mai stato, ma io non mi sono mai permesso di rivolgermi ai giocatori avversari, per i quali ho grande rispetto, e non voglio che ci si rivolga ai miei giocatori. Perché i calciatori del Cosenza non si toccano, non voglio fare polemica ma ci tengo a dirlo. Perché sostituire Tremolada dopo l’espulsione e non un attaccante? Volevo mantenere la profondità e dare pensieri agli avversari. Non voglio dare mai il sentore di abbassarmi e smettere di attaccare. Carretta ha fatto un grande lavoro di sacrificio, giocando anche mezz’ala, è un calciatore ritrovato e importante in questo rush finale, ce lo invidiano tutti e il suo cuore ce lo teniamo stretto. Dobbiamo stringerci tutti, fare quadrato e preparare bene la gara con il Vicenza. Sarà sicuramente una gara di sofferenza, dobbiamo saper soffrire e lottare con il coltello tra i denti. Mbakogu ha avuto un risentimento muscolare, dobbiamo valutarlo. Stava giocando bene, ho preferito metterlo dall’inizio proprio per evitare magari che accadesse da subentrato qualcosa del genere. In settimana stava bene e ha spinto molto, è un buon segnale. Ora valuteremo le sue condizioni, deve stare tranquillo, magari sarà disponibile già da martedì ma anche se salta una o due gare deve stare sereno, ci sarà per le altre gare. Se oggi i ragazzi hanno fatto questa prestazione è merito dello staff e del prof. Oggi la squadra ha creato, non si possono concretizzare tutte le palle gol. Magari la terza occasione andava a buon fine, in dieci abbiamo preso anche il palo, non sono preoccupato per i gol. Dobbiamo guardare gara dopo gara, continuare con questo spirito, i ragazzi hanno ritrovato il coraggio di giocare a calcio, dobbiamo mettere in campo questo cuore, ne abbiamo tanto".