Cosenza, Occhiuzzi: "Voglio 11 lupi affamati in campo. Mercato? Bisogna fare le scelte giuste"

In vista della sfida contro il Pordenone il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa chiedendo alla squadra di scendere in campo come lupi affamati: “Il San Vito l'ho sempre associato a vittorie e voglio che torni a essere così perché per iniziare la nostra scalata abbiamo bisogno che il nostro stadi diventi un'arma in più, un fortino inespugnabile. In settimana ho visto i ragazzi molto attenti, c'è tanta attesa per questa gara e voglio che tutti tirino fuori qualcosa in più per questa gara, voglio vedere undici lupi affamati in campo, pronti a lottare su ogni pallone. Conosciamo la forza del Pordenone e dobbiamo battere colpo su colpo, lottare sulle palle sporche e aver voglia di vincere le seconde palle. Voglio che questa mentalità esca fuori e ci accompagni fino a fine stagione. - continua Occhiuzzi parlando di assenze e mercato – Siamo in piena emergenza, ma abbiamo lavorato per ovviare a questa situazione. Corsi ha giocato anche come mezzala per tanti anni, ma ho dovuto pensare anche ad altre soluzioni. Tremolada? Non ha ancora 90 minuti nelle gambe, dovrà essere bravo a sapersi gestire. Sul mercato il direttore sta facendo un lavoro molto minuzioso, ma bisogna considerare sempre che non è facile in questo momento, la concorrenza è tanta e bisogna fare la scelta giusta”.