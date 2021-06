Cremonese, caccia al colpo grosso in difesa: piace il portoghese Bruno Alves

La Cremonese sogna un colpo grosso in difesa in vista della prossima stagione e guarda in casa Parma dove a fine stagione arriverà l'addio con Bruno Alves. Il centrale portoghese infatti non rinnoverà il contratto con i ducali e secondo Tuttosport si starebbe guardando attorno alla caccia di un club che gli proponga un progetto ambizioso. Fra questi ci sarebbero i grigiorossi che vogliono costruire una squadra per un campionato di vertice.