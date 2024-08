Ufficiale Cremonese, ecco il 21enne Cabianca dalla Virtus Verona: in 2 anni dalla D alla B

Nuova avventura per il giovane Eddy Cabianca, classe 2003 cresciuto nel padovano, che pochi minuti fa si è trasferito ufficialmente alla Cremonese in Serie B. Una grande occasione per il difensore dunque, che dopo essere sceso in D alla Luparense, riesce così a portare avanti un percorso di crescita netto saltando due categorie in 2 anni.

Ecco il comunicato emesso dalla Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Virtus Verona le prestazioni sportive del calciatore Eddy Cabianca. Difensore centrale di 189 centrimetri, Cabianca è nato a Mirano (Venezia) il 10 febbraio 2003. Cresciuto nel vivaio del Padova, per due stagioni, tra il 2021 e il 2023, ha giocato in Serie D con Mestre e Luparense mentre nell’ultimo campionato ha totalizzato 30 presenze in Serie C con la Virtus Verona, segnando 4 reti. Il difensore sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028. Benvenuto in grigiorosso, Eddy!".

Il club veronese invece nel salutarlo ha rimarcato che "Cabianca era arrivato in rossoblù nell'estate di un anno fa dopo essersi messo in luce in serie D con il Mestre e la Luparense. In rossoblù ha confermato le proprie qualità in una stagione in cui si è ritagliato fin da subito il ruolo da titolare nello scacchiere difensivo ma anche capace di esibire doti in fase offensiva, realizzando quattro reti in trenta gare disputate non corso dell'annata del debutto in Serie C".