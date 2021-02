Cremonese, Pecchia: "Difesa? Con Fiordaliso siamo in 4". I convocati per Brescia

“Emergenza difensiva? Le soluzioni ricadono sempre sugli stessi non avendo alternative, ma avendo recuperato Fiordaliso riusciremo a schierarne quattro". Così il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle tante assenze in difesa con lo squalificato Ravanelli che si aggiunge a Crescenzi, Coccolo, Fornasier e Terranova. Out anche Zaccagno e l’infortunato Strizzolo. Questi i convocati:

Portieri: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

Difensori: Bianchetti, Fiordaliso, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo