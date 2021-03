Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Andremo alla sosta con ritrovata fiducia"

"All'intervallo ho dovuto fare cambi forzati, avevo tre calciatori con problemi fisici e speriamo non sia nulla di grave. Quanto al modulo, ho deciso di fare alcune variazioni tra primo e secondo tempo perchè concedevamo troppo campo e volevo alzare il pressing per non far ragionare l'Ascoli. Colombi? Stavamo vivendo una partita molto particolare, dopo aver fatto tre sostituzioni in un colpo solo ho dovuto gestire le risorse senza rischiare nulla. Vado a casa soddisfatto per lo spirito di sacrificio mostrato da tutti, andremo alla sosta con fiducia e consapevolezza. Peccato soltanto per aver sprecato qualche occasione, sembrava fossimo pronti a buttarla dentro ma alla fine l'Ascoli stava per portarsi in vantaggio con una ripartenza pericolosissima. Però nel complesso non abbiamo sofferto granché, la fase difensiva non riguarda solo la linea ma tutti. Da qualche giornata non prendiamo gol e questo ci aiuterà nelle prossime partite". Così il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia al termine della partita con l'Ascoli.