Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Bastoni, Berti, Corazza; Vrioni, Shpendi
Catanzaro (3-4-3): Pigliacelli; Cassandro, Alesi, Matias Antonini; Favasuli, Petriccione, Brighenti, Pontisso; Liberali, Iemmello, Pittarello.
Ore 15:00 - Juve Stabia-Spezia
Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Diakité, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Torrasi, Gabrielloni.
Spezia(3-4-2-1): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto, Romano, Beruatto; Aurelio, Adamo; Artistico.
Ore 15:00 - Padova-Palermo
Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Perrotta, Varas, Fusi; Lasagna, Capelli, Ghiglione, Bortolussi; Pastina, Di Mariano.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Ore 17:15 - Monza-Venezia
Ore 19:30 - Modena-Mantova
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana