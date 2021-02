Difesa a quattro e Donnarumma davanti. I cardini del nuovo Brescia di Clotet

Difesa a quattro e Donnarumma in avanti. Questi saranno i cardini, i punti fermi, del nuovo Brescia targato Pep Clotet che proverà ad accontentare i desiderata del presidente Massimo Cellino che proprio sulla difesa avrebbe rotto con quel Davide Dionigi a cui aveva rinnovato il contratto solo poche settimane prima dell’esonero.

Al netto di infortuni e squalifiche davanti a Joronen dovrebbero trovare posto Chancellor e Cistana come centrali, con Papetti prima alternativa, mentre a sinistra ci sarà l’arretramento di Martella, ma occhio a Pajac che potrebbe dare un’impronta più offensiva alla squadra. Più complicata la scelta a destra con Meteju, ultimamente schierato centrale che si giocherà una maglia col neo arrivato Kracic.

Clotet in questi anni ha lavorato spesso su due moduli: 4-4-2 e 4-2-3-1. Il primo sarebbe probabilmente il più adatto alla valorizzazione di Alfredo Donnarumma che in carriera (da Lapadula a Teramo fino a Torregrossa passando per Caputo a Empoli) ha sempre reso meglio con un compagno al suo fianco. Il 4-4-2 avrebbe però il problema di non avere un esterno destro di centrocampo vero e proprio almeno di non avanzare Karacic con Meteju alle sue spalle (a sinistra c’è il neo arrivato Pajac che può giocare a tutta fascia) o schierare il più offensivo Spalek in un ruolo che ha ricoperto raramente. Vista l’assenza di un vero esterno destro Clotet potrebbe così propendere per il tridente dietro Donnarumma con Spalek in mezzo (in attesa del recupero di Ninkovic), Ragusa a sinistra e Aye a destra. Uno schieramento che potrebbe trasformarsi in corso d’opera in un 4-4-2 offensivo (simile a quello del Chievo di Aglietti) con appunto Ragusa e Spalek esterni di centrocampo e Aye al fianco di Donnarumma.