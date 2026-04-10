Dopo un anno e mezzo Gomis torna titolare al Palermo. In una gara decisiva per il 2° posto

Per la prima volta in questa stagione Alfred Gomis sarà a guardia della porta del Palermo dall’inizio. Il classe ‘93 aveva infatti saltato l’avvio di stagione per una frattura al braccio, che aveva ‘costretto’ i rosanero a ricorrere al mercato mettendo sotto contratto quel Jesse Joronen, fedelissimo di Inzaghi, per colmare la lacuna fra i pali. Il finlandese da allora non ha più lasciato il campo fino alla gara contro l’Avellino nello scorso turno in cui è stato costretto a lasciare il posto proprio a Gomis nell’ultima mezzora.

Con Joronen non ancora al meglio, ma comunque in panchina, per Gomis ci sarà l’occasione di mostrare il proprio talento dopo due anni davvero difficili in rosanero con la scorsa stagione saltata per intero – appena 37’ minuti in campo col Brescia – e questa condizionata dall’infortunio in estate. Dopo oltre un'anno e mezzo dunque l'italo-senegalese si riprende i pali della porta rosanero cercando di non far rimpiangere il collega in una delle gare più importanti della stagione.

Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. A disposizione: Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella. Allenatore Massimiliano Alvini

Palermo (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani. Allenatore Filippo Inzaghi