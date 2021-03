Empoli, Brignoli: "A Vicenza meno belli ma fa piacere la vittoria. Col Pordenone sarà battaglia"

Il portiere dell'Empoli Alberto Brignoli ha commentato ai microfoni di Radio Lady il successo contro il Vicenza: "La mia parata è importante per la tempistica in cui è avvenuta. Ci sono partite in cui si è belli e si vince, altre in cui non si vince - riporta empolichannel.it -. Oggi forse siamo stati meno belli ma fa piacere la vittoria. Il mister sa come lavoriamo, sa quanto impegno e abnegazione mettiamo per migliorarci come giocatori e squadra. I bilanci ne ho vissuti molti a Perugia e Palermo, è sempre difficile farli, ecco. La prossima partita è fondamentale, quindi dobbiamo recuperare il massimo delle energie. Col Pordenone sarà una battaglia".