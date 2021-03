Empoli-Cittadella 1-1, le pagelle: Bajrami illude, Proia riprende gli azzurri

Le pagelle di Empoli-Cittadella: gara terminata 1-1.

EMPOLI-CITTADELLA 1-1

Marcatori: 23’ Bajrami (E), 63’ Proia (C)

EMPOLI

Brignoli 6 – Si fa trovare pronto in diverse circostanze in cui viene chiamato in causa. Alza però bandiera bianca nella ripresa, sul colpo di testa di Proia che vale l’1-1.

Fiamozzi 6 – Occupa in modo diligente la corsia di destra, pensando sia a spingere in qualche circostanza che alla fase di contenimento. (Dal 78’ Sabelli s.v.)

Romagnoli 6,5 – Dirige alla grande la retroguardia, lasciando decisamente poche occasioni agli attaccanti avversari.

Casale 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Brignoli, soffrendo maggiormente nella ripresa.

Terzic 6 – Si fa notare in diverse circostanze in fase offensiva, dando anche il suo contributo sul piano del contenimento. Più intraprendente nella prima frazione di gioco.

Zurkowski 6,5 – Motore instancabile dell’Empoli, molto abile a ribaltare l’azione da difensiva a offensiva. Esce, stremato, nel finale. (Dal 78’ Ricci s.v.)

Stulac 6 – Inizialmente soffre il pressing avversario, per poi riuscire a dare sempre più geometrie alla squadra. (Dal 90’ Damiani s.v.)

Haas 6 – Nel primo tempo cresce con il passare dei minuti sul piano dell’intraprendenza offensiva, andando anche alla conclusione. Più guardingo dopo l’intervallo.

Bajrami 7 – Mette in costante difficoltà la retroguardia avversaria, segnando la rete del vantaggio su perfetta imbucata di Mancuso. (Dal 57’ Moreo 6,5 – Porta freschezza all’attacco empolese, rendendosi protagonista di un’azione poi non finalizzata al meglio da La Mantia)

Olivieri 5,5 – Inizialmente è il giocatore offensivo più vivace tra quelli in maglia azzurra. Cala progressivamente a livello di pericolosità. (Dal 57’ La Mantia 5,5 – Poco servito dai compagni, ma quando avviene non mostra la solita freddezza sotto porta)

Mancuso 6,5 – Veste principalmente i panni dell’uomo assist, servendo con puntualità e precisione i compagni come in occasione del gol di Bajrami.

CITTADELLA

Maniero 5,5 – Sulla rete dell’1-0 poteva fare qualcosa in più, venendo beffato sul primo palo da Bajrami. Per il resto non viene impegnato molte volte.

Ghiringhelli 6 – Pensa prevalentemente alla fase di contenimento, non permettendo all’Empoli di spingere molto dalla sua parte. Più attivo in avanti nella ripresa. (Dal 90’ Camigliano s.v.)

Adorni 6 – Nell’azione del gol si fa superare con troppa facilità da Bajrami, condividendo la responsabilità con Donnarumma. Più deciso nella seconda frazione di gioco.

Perticone 6,5 – Prova di sostanza a centro area, talvolta spazzando via senza badare troppo all’estetica. Si rende pericoloso anche in area avversaria.

Donnarumma 6 – Spinge molto sulla sinistra, lasciando maggiormente a desiderare quando deve contenere.

Proia 7 – Il migliore nella squadra di Venturato, per come assedia l’area avversaria tanto nelle azioni che sui calci piazzati. In uno di questi, firma il pareggio.

Iori 6 – Cerca di impostare la manovra granata, riuscendoci con alterne fortune. (Dall’85’ D’Urso s.v.)

Branca 6 – Sempre presente nel momento in cui il Citta recupera la palla nella metà campo avversaria per poi provare a fare gol.

Baldini 6,5 – Parte sulla trequarti per poi allargarsi, cerando pericoli negli ultimi metri soprattutto nel corso della ripresa. (Dal 90’ Rosafio s.v.)

Gargiulo 6,5 – Ci prova in un paio di circostanze in avvio, riemergendo sul piano della pericolosità offensiva nel secondo tempo con l’assist per il pareggio di Proia.

Tsadjout 6 – Lotta come un leone contro la difesa avversaria, buttandosi con grande determinazione su tutti i palloni che arrivano in area senza però riuscire a segnare. (Dall’85’ Ogunseye s.v.)