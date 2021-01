Empoli, Crociata: "Avevo grande voglia di rimettermi in gioco, sono prontissimo"

Il neo centrocampista dell'Empoli Giovanni Crociata ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club: "Sono molto felice di essere qui. Non ho trovato molto spazio a Crotone e avevo grande voglia di rimettermi in gioco e di ritrovare quello che mi è mancato in questo periodo. Per me era importante ritrovare gli stimoli che avevo perso; so benissimo di essere arrivato in una squadra forte, con tanti giocatori forti, ma il bello è anche questo, mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore giorno dopo giorno. Da parte mia mia darò il massimo e poi vedremo. Il primo impatto? Mi sono trovato subito a mio agio sia coi compagni, col mister che con lo staff, tutti mi hanno accolto benissimo e ho trovato la giusta serenità e un gruppo dove si sta bene. Arrivo, come detto, in una squadra forte, in una grande società ma ho ritenuto con il mio procuratore che fosse la scelta migliore e sono carico per questa nuova avventura. A livello mentale sono prontissimo, poi è normale non avendo giocato in questi mesi che mi manca un po’ di ritmo partita. Se il mister dovesse chiamarmi subito in causa mi farò trovare pronto e darò tutto quello che ho. Il mio ruolo? L’anno scorso ho fatto tutto il campionato da mezzala nel 3-5-2; in passato ho giocato anche da trequartista e sono due ruoli che mi piacciono: per me è uguale, l’importante è aiutare la squadra e dare il massimo. Come si vince un campionato di B?. L'anno scorso avevamo una grandissima organizzazione e un grande gioco, ma un gruppo che si era creato nel tempo era speciale e dette il massimo sotto ogni punto di vista. E penso che quello sia il motivo principale per cui abbiamo conquistato la promozione".