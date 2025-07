Ufficiale Cacace alla corte di Deadpool: il terzino saluta Empoli e firma un triennale col Wrexham

Liberato Cacace è un nuovo giocatore del Wrexham di Ryan Reynolds (famoso per il suo ruolo di Deadpool nel franchise Marvel). Il terzino neozelandese ha infatti salutato l’Empoli per trasferirsi nell’ambizioso club gallese, che giocherà in Championship nella prossima stagione, con cui ha firmato un triennale. Questo il comunicato del club toscano:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wrexham Association Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Liberato Giampaolo Cacace. A Liberato va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Di seguito invece il comunicato del club anglosassone:

“Il Wrexham AFC è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale neozelandese Liberato Cacace per una cifra non rivelata, in attesa dell'approvazione del visto, delle registrazioni e dell'autorizzazione internazionale. Il terzino sinistro 24enne lascia l'Empoli per unirsi ai Red Dragons con un contratto di tre anni, fino alla fine della stagione 2027/28. Ha collezionato 76 presenze in tre stagioni in Serie A, dove è stato candidato al premio Best Men's FIFA 11 Award. La sua nomina è arrivata dopo aver vinto la Coppa delle Nazioni OFC maschile del 2024 per i Ferns in qualità di capitano, ed è stato nominato giocatore più prezioso del torneo”.