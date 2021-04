Empoli, dieci giorni di stop che possono stravolgere la B. A rischio anche la Reggiana

La sospensione della durata di dieci giorni arrivata ieri dalla ASL della Toscana all'attività collettiva dell'Empoli rischia di incidere non solo sulla volata Serie A degli azzurri ma su tutto il campionato di Serie B. In base a quanto deciso dalle autorità sanitarie, infatti, la formazione di Alessio Dionisi sarà costretta a rinviare le gare contro la Cremonese, inizialmente calendarizzata per domani, e contro il Chievo di lunedì prossimo. In dubbio, però, visto che lo stop agli allenamenti durerà fino a mercoledì 7 aprile anche la sfida del 9 in casa della Reggiana.