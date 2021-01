Empoli, Dionisi: "Meritiamo il primo posto. Mercato? Questo gruppo non va cambiato"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, alla vigilia del match sul campo del Cosenza è intervenuto in conferenza stampa: "Siamo arrivati un pochino stanchi all'ultima partita, ma abbiamo ottenuto un pareggio e non era facile, essendo partiti con l'handicap visto che l'Ascoli ha segnato subito. La squadra sta bene, ora serve continuità. Abbiamo ancora un'altra gara prima di una mini-pausa, che precede la parte più importante del campionato che inizierà con una partita a Napoli".

Come sta Moreo?

"Sta abbastanza bene. Oggi ha fatto gran parte dell'allenamento, ieri una parte. E' convocato, sarà della partita, poi per quanti minuti vediamo. Lo spavento è passato, lui è tranquillo, ha fatto degli esami che hanno evidenziato un leggero trauma".

Sul Cosenza.

"Il Cosenza l'anno scorso è stata la bestia nera dell'Empoli, visto che tra andata e ritorno sono arrivati zero punti. Ma non dobbiamo pensare all'anno scorso, servono motivazioni per affrontare questa partita difficile. Dietro sono tutte lì, noi siamo dove ci meritiamo, nessuno pensava potessimo esserci, ma dobbiamo confermarci: l'appetito vien mangiando".

Quali saranno le difficoltà maggiori?

"Ha una chiara identità di gioco, a prescindere da risultati e classifica. Per quanto fanno hanno meno punti di quanti meriterebbero. Hanno creato meno di quello che avrebbero meritato. Il Cosenza è una squadra, ha una identità e ha giocatori che possono darci fastidio. Dobbiamo rispettarli, non temerli. Sarà difficile fare risultato".

Prendete troppi cartellini gialli evitabili?

"Sì, prendiamo un po' troppe ammonizione e siamo tra le squadre meno fallose del campionato. Non voglio entrare in una polemica che per me non esiste. Il Cosenza ha due assenze come Bittante e Corsi che sono importanti per loro, ma chi li sostituirà farà bene e non sbaglierà l'approccio. Noi dobbiamo essere un po' più bravi ad indirizzare le decisioni. Abbiamo preso già tre espulsioni, dobbiamo limare anche questo perché giocare in dieci sposta tanto".

Sul mercato la società non sembra voler fare molto e vuole proteggere il gruppo: c'è stato un confronto con lei?

"Colgo l'occasione per spendere due parole sul direttore, visto che non lo fa mai nessuno. Io e lui abbiamo un ottimo rapporto, ci confrontiamo su tutto. Sopra di noi c'è il presidente, che sa gestire tutto benissimo e lo fa da tanto tempo. Le scelte finali spettano alla società, ma siamo convinti che non vada cambiato nulla. Poi è chiaro che dopo la partita di domani si tireranno delle conclusioni. E' difficile migliorare la nostra squadra perché abbiamo margine di crescita, ma se dovesse arrivare qualcuno a migliorarci perché no? Qui però c'è un gruppo che sta facendo bene".