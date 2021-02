Empoli, Dionisi: "Non siamo soddisfatti, ora pensiamo alla SPAL. Il rigore? Discutibile"

vedi letture

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, commenta ai microfoni di Lady Radio il pareggio ottenuto contro il Pescara: “Nello specifico il primo tempo è stato duro, loro non hanno mai provato a metterci in difficoltà e si sono difesi, ma non voglio parlare di loro. Siamo stati puliti, ma non è stato facile. La ripresa si è messa male subito ed è iniziata una nuova partita, siamo stati imprecisi sul 2-1, potevamo far gol. Il rigore è molto discutibile ma è andata così. Non siamo soddisfatti pienamente del risultato ma non posso imputare nulla ai ragazzi. Dare continuità è importante, ora andiamo a Ferrara ma la Spal è tra le candidate alla promozione. Sarà difficile ma facciamo il nostro percorso. Gli episodi nelle ultime due gare non sono dalla nostra parte".

Dionisi poi prosegue, commentando la prestazione dell'arbitro Serra: “Credo che l’arbitro abbia fatto abbastanza bene, sicuramente negli episodi non siamo stati fortunati. Il rigore era discutibile, Busellato poteva prendere il rosso, ma Serra ha deciso così. Non c’è il Var e accettiamo le decisioni, non vogliamo trovare alibi anche se è doveroso parlare di episodi sfortunati. Il turno infrasettimanale è difficile per tutti, non è facile dar continuità e fare prestazioni all’altezza. Siamo stati bravi oggi ma loro ci hanno concesso poco campo. Peccato dopo il 2-1, potevamo fare meglio. Recuperiamo e pensiamo a Ferrara“.