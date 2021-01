Empoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambia modulo Nesta. Speculare ai toscani

Si alza il sipario su uno dei più interessanti incontri della 20^ giornata del campionato di B, quello che al "Castellani" opporrà Empoli e Frosinone.

Cambio di modulo per la formazione ospite, con mister Nesta che vara quest'oggi il 4-3-1-2: Carraro vince il ballottaggio con Maiello, mentre in avanti è Tribuzzi ad aver la meglio su Parzyszek. Stesso modulo per l'Empoli, con Dionisi che preferisce non cambiare e dà subito l'opportunità a Sabelli, complice anche l'infortunio di Fiamozzi. A sostituire lo squalifica Haas, titolare Zurkowski.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso

FROSINONE (4-3-2-1): Bardi; Salvi, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Carraro, Kastanos; Tribuzzi, Rohden; Novakovich