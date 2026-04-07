Empoli, Ghion guarda già allo spareggio col Padova: "Serve avere paura. Sarà vita o morte"

La sconfitta contro la Sampdoria per 1-0 ha nuovamente aggravato la situazione in classifica dell’Empoli che ora si trova ad appena due punti dai play out e a quattro dalla retrocessione diretta in Serie C. Per questo il centrocampista toscano Andrea Ghion nel post gara ha posto l’attenzione sulla sfida contro il Padova che diventa davvero uno scontro da dentro o fuori in questo finale di stagione. Un successo infatti potrebbe allontanare la zona rossa della classifica, mentre una sconfitta potrebbe far piombare gli azzurri sotto la linea di galleggiamento aggravando ancora di più una stagione iniziata con ben altre aspettative.

“Paura per Padova? Ci deve essere, perché alza la tensione e ci fa capire l’importanza della partita, ma non dobbiamo portarcela in campo. - ha spiegato Ghion a Radio Lady - A Padova sarà un altro scontro diretto, cercheremo di fare tutto il possibile per ottenere una vittoria. Sarà vita o morte”.

Il classe 200 ha poi commentato così, come si legge su Empolichannel.it, la prestazione di Marassi: “Nel primo tempo siamo partiti bene, nella ripresa loro sono stati migliori. Pecchiamo ancora di ingenuità e in questa categoria fa la differenza. - prosegue Ghion – Non abbiamo creato tanto e dobbiamo crescere da questo punto di vista perché per portare a casa dei punti bisogna fare gol. E non dipende solo dagli attaccanti, ma da tutta la squadra”.