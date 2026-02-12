Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia

Brutte notizie per il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi. Come si legge sui canali ufficiali del club toscano infatti gli esami a cui si è sottoposto Andrea Ghion, uscito per un problema muscolare contro il Palermo, ha riportato una "lesione di medio grado al muscolo bicipite femorale della coscia destra". Una diagnosi che comporterà uno stop medio-lungo per per il calciatore che ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.

Per problemi di questo tipo infatti si prospetta uno stop di almeno un mese, fino a un massimo di due a seconda di come procederà il recupero, che rappresenterà dunque un problema sia a livello numerico per le prossime sfide, sia a livello tattico viste le caratteristiche del giocatore e le sue capacità nelle due fasi. Contro la Juve Stabia al suo posto ha giocato Yepes e vedremo se Dionisi proseguirà su questa strada o cercherà altre alternative pescando fra i centrocampisti a disposizione.