Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà

Piove sul bagnato in casa Empoli. Come comunicato dal club, Andrea Ghion – uscito per un problema muscolare contro il Palermo – ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop che si preannuncia medio-lungo: il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero difficilmente saranno inferiori al mese.

Ghion ha già saltato la sfida contro la Juve Stabia e ora sarà costretto a fermarsi in un momento delicatissimo della stagione, con l’Empoli che conserva appena quattro punti di margine sulla zona playout.

Il calendario non aiuta. Il numero 8 azzurro salterà sicuramente le gare contro Reggiana (15 febbraio), Frosinone (20 febbraio), Cesena (28 febbraio), Bari (4 marzo), Catanzaro (8 marzo), Mantova (14 marzo) e Spezia (17 marzo). Un’assenza pesante, soprattutto nelle sfide dirette per la salvezza.

L’obiettivo realistico potrebbe essere il rientro il 22 marzo contro il Pescara, ma appare più probabile che lo staff medico scelga la linea della prudenza. In questo caso, Ghion tornerebbe dopo la sosta per le nazionali, nella trasferta del 6 aprile contro la Sampdoria, pronto per il rush finale.