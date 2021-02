Empoli, i tifosi scrivono a FIGC, AIA e Lega: "Anche in Serie B serve il VAR"

La tifoseria organizzata dell'Empoli scende in campo e scrive a FIGC, AIA e Lega Serie B. L'Unions Club Azzurri, con una lettera aperta, ha infatti chiesto il celere inserimento del VAR nel campionato cadetto, lamentando i "clamorosi errori arbitrali verificatisi per ben tre volte consecutivamente negli ultimi incontri di campionato Monza-Empoli, Empoli-Pescara e Spal-Empoli, pur confidando nella assoluta buona fede e correttezza della classe arbitrale e degli organi istituzionali calcistici". Il tutto per "il proritario interesse alla regolarità del campionato stesso deve comportare per tutti gli organi preposti la massima attenzione e vigilanza affinchè in ogni incontro vengano affermati i valori di probità e lealtà sportiva con il doveroso premio alla squadra effettivamente meritoria".