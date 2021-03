Empoli, il Covid-19 mette a rischio il match contro la Cremonese: entro mercoledì la decisione

Con l’emergenza Covid-19 che non accenna a terminare in casa Empoli è in da considerarsi in dubbio il match di venerdì contro la Cremonese. Come riporta PianetaEmpoli.it la decisione in merito alla sfida prepasquale verrà presa una decisione entro la giornata di mercoledì, quando scadrà il tempo a disposizione del club toscano per giocarsi il jolly per posticipare una gara a causa della pandemia in atto.